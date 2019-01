IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 10 GENNAIO 2019 APRÈS-MIDI @ SVINCOLO DI MANDATI @

Poi ci si stupisce perché la gente vota sempre meno. E chi lo ha fatto si chiede a cosa è servito, tanto nessuno degli eletti tiene conto dei risultati.

In Consiglio Valle si è sciolto un gruppo fregandosene di chi aveva dato loro mandato. Fossero i primi....

Quanti di quelli oggi in consiglio regionale sono nella stessa posizione o coalizione che avevano nelle liste? Lo stesso succede al comune di Aosta.

Che cosa c'è di così deplorevole nel vincolo di mandato che possa essere peggio di questa continua presa in giro degli elettori? (pare)

