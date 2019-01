Assicurazione AIG Europe S.A 'Assistenza Casa' gratuita

CVA TRADING comunica di aver ricevuto, negli ultimi giorni, numerose segnalazioni agli sportelli e al call center da parte dei propri clienti finali riguardo una comunicazione ricevuta da parte della compagnia assicurativa AIG Europe S.A.



A tal proposito CVA TRADING precisa che l’informativa è relativa alla polizza “ASSISTENZA CASA” inclusa a titolo totalmente gratuito all’interno di tutti i contratti residenziali a partire dal 2016. Per tutti i clienti già attivi è stata inviata una comunicazione specifica successivamente all’avvio della promozione, mentre per i nuovi clienti i dettagli sono specificati nelle condizioni economiche dei singoli contratti di fornitura.



CVA TRADING ha inoltre provveduto ad informare annualmente i propri clienti, con avviso in bolletta, della possibilità di usufruire dei vantaggi dedicati, mettendo inoltre a disposizione un’area ad hoc del proprio sito internet: www.cvatrading.it/casa/<wbr></wbr>offerte/assistenza-casa/



CVA TRADING desidera rassicurare i propri clienti e informa in tal senso che la comunicazione inviata da parte della compagnia assicurativa non comporta alcuna richiesta di pagamento, né impone alcun vincolo contrattuale: si tratta di un’informativa per presa visione in ottemperanza ad obblighi normativi imposti al gruppo assicurativo in relazione alla Brexit. Pertanto i clienti di CVA Trading possono considerare questa lettera di AIG come una semplice informativa che non comporta alcuna conseguenza né richiede alcuna azione da parte loro.