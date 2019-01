Talis mater di Tiziano Trevisan, storia di donne uomini e ricatti

Ci sono tre donne, in quella antica dimora isolata. Sono una vecchia dal passato misterioso, sua figlia Tania, libertina e pericolosa, e la giovane Bea. In paese si dice che siano fantasmi. Ma i fantasmi non esistono. Quando Bea scompare, Tania chiede aiuto a Michele, a Santo, a Gianfilippo.

Il suo progetto è perverso: vuole vendicarsi per un torto subìto. Per attirarli nella sua trappola ricatta l’amico Alberto, facendo leva sul suo segreto più nascosto: la sua “malattia”. Ma a complicare le cose ci sono Joy Minnelli, abile poliziotta alla ricerca della verità e quattro suoi colleghi che cercheranno di impedirglielo.

Che cosa è successo a Bea? Perché è scomparsa? Chi riuscirà a trovarla? Tutti si chiedono le stesse cose, ma la domanda per scoprire l’inganno è una sola: Bea esiste davvero?

Note sull’autore Tiziano Trevisan è nato ad Aosta il 7 luglio 1972. Vive e lavora ad Aosta. Giornalista professionista, è presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta e Consigliere nazionale dell’Associazione italiana della Comunicazione pubblica e istituzionale. Esperto in comunicazione del rischio, docente in laboratori e seminari sulla comunicazione, è referente per le relazioni esterne del Dipartimento di emergenza e della Centrale Unica del Soccorso della Valle d’Aosta e addetto stampa del Soccorso Alpino valdostano.

E’ autore del Libro bianco sulla comunicazione del Sistema italiano 118, di un manuale sulla comunicazione dell’emergenza in sanità, di un libro sulla storia dei medici di montagna, della biografia di Pino America, di pubblicazioni su risk and crisis communication e della storia del dottor Umberto Parini.

Con Nulla Die ha pubblicato, nel 2013, il romanzo La tua vita un inferno.

Talis mater

Autore: Tiziano Trevisan

Editore: Nulla Die di Massimiliano Giordano (Piazza Armerina – EN)

Prima edizione: gennaio 2019 305 pagine

ISBN: 978-88-6915-179-8