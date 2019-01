Pier Paolo Civelli Presidente del Corecom Valle d'Aosta

Con 20 voti a favore, è stato eletto dall'Assemblea, alla terza votazione, il giornalista pubblicista Pier Paolo Civelli, quale nuovo Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni. Civelli succede a Enrica Ferri, Presidente del Corecom dal 17 dicembre 2013.

L'Assemblea regionale ha altresì nominato, quali componenti del Comitato, Federico Molino, esperto senior nell'ambito del terziario (24 voti), Daniele Genco, giornalista pubblicista (22 voti), Claudio Dalle, avvocato (18 voti), Beatrice Mosca, giornalista professionista (15 voti).

Il Comitato regionale per le comunicazioni è stato istituito presso il Consiglio regionale della Valle d'Aosta con la legge regionale n. 26 del 4 settembre 2001, al fine di assicurare a livello regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni. Il Comitato - che resta in carica cinque anni - esercita inoltre funzioni delegate per conto dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom).

Su proposta della Conferenza dei Capigruppo, il Consiglio ha rinviato la designazione di un magistrato per la nomina in seno alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta.