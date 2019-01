Aosta: Sopralluogo Arer-Regione al 'grattacielo alto' del Quartiere Cogne

L'architetto Maurizio Mari, dell'Agenzia regionale edilizia residenziale-Arer e un geometra della Regione hanno avviato questa mattina un sopralluogo tecnico al 'grattacielo alto' in via Capitano Chamonin, al quartiere Cogne di Aosta.

L'ispezione interessa impianti, elettrici e idrici, alloggi, scale, garages e cantine del fabbricato che presto dovrà essere demolito ma che oggi pur in evidente stato di disagio strutturale è ancora abitato da decine di famiglie che attendono da un giorno all'altro di trasferirsi ai nuovi appartamenti Erp del Contratto di Quartiere I in via Elter.

Due giorni fa un incendio, ritenuto in un primo momento accidentale ma quasi certamente doloso, ha interessato parti comuni del palazzone e ha generato l'ennesima, dura reazione degli abitanti, esasperati da un crescendo di atti vandalici e preoccupati per i rischi derivanti dal continuare a vivere in una struttura fatiscente e dove la manutenzione è ormai ridotta al minimo.