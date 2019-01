Aperte le candidature Job Day Cogne Acciai Speciali per selezionate 25 lavoratori

Alla luce del numero e della provenienza geografica delle candidature al quarto Job Day della Cogne Acciai Speciali, l’Azienda ha deciso di prevedere un’ulteriore sessione di selezioni per il 15 febbraio che si andrà ad aggiungere alle due giornate di test inizialmente programmate per il 25 e 26 gennaio. Conseguentemente, il termine per iscriversi è stato prorogato al 3 febbraio.

Sino ad oggi infatti le iscrizioni presentate sono circa 250, il 20% delle quali da fuori Valle e principalmente dalle regioni del Nord Italia.

La necessità di organizzare una nuova iniziativa di reclutamento nasce dalle previsioni produttive per il 2019 che stimano un aumento della produzione sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, in particolare per le richieste che giungono dai mercati strategici dell’Automotive, dell’Aerospace e dell’Oil&Gas.

E proprio per soddisfare un portafoglio ordini sempre più articolato e orientato verso produzioni specializzate, la Cogne ha scelto di puntare su figure in possesso del diploma di scuola superiore o, in alternativa, di un’esperienza qualificante di almeno dieci anni, maturata in ambito professionale.

In particolare, al momento il fabbisogno è di 25 figure professionali (operatori, tecnici e specialisti) da inserire nello stabilimento di Aosta nelle aree di produzione, della qualità e della manutenzione.

Per quanto riguarda nello specifico i manutentori (elettrici, meccanici ed elettronici), l’Azienda prevede l’inserimento in organico attraverso un percorso di formazione professionalizzante, per accrescere le conoscenze e le competenze in ambito industriale.

Gli interessati potranno candidarsi collegandosi al link www.cogne.com/jobday2019. Una volta registrati, i candidati il cui profilo risulterà in linea con le necessità aziendali saranno contattati tramite e-mail e riceveranno le indicazioni relative alla data e all’orario di svolgimento del test.

COS’È IL JOB DAY COGNE E COME PARTECIPARE?

Il Job Day Cogne è una campagna di reclutamento volta alla selezione del personale da impiegare presso lo stabilimento di Aosta in vista di assunzioni programmate o di inserimenti lavorativi per sostituzioni, avvicendamenti o potenziamento delle strutture.

In particolare, l’iniziativa si articolerà in una serie di selezioni presso la Cogne Acciai Speciali nelle giornate del 25 e 26 gennaio 2019 ed il 15 febbraio, alimentate dalle candidature inserite sull’apposita pagina del sito della Cogne fino il 3 febbraio e ritenute in linea con le posizioni aperte.

GLI INSERIMENTI IN AZIENDA SARANNO EFFETTUATI CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO O DI APPRENDISTATO IN LINEA CON LE COMPETENZE MATURATE E LE POSIZIONI APERTE .

CHI PUÒ PARTECIPARE AL JOB DAY?

Fino al 3 febbraio è possibile candidarsi in base al livello di scolarità certificata (MINIMO RICHIESTO DIPLOMA O QUALIFICA).

Pertanto, nella presente pagina, dopo aver definito il proprio titolo di studio, i candidati dovranno identificare la posizione principale per la quale intendono proporsi (ad esempio Specialista manutentore industriale elettrico).

I candidati che desiderano proporsi per un’ulteriore posizione (quindi ci si può candidare solo per due posizioni aperte), potranno farlo con un’unica registrazione, direttamente all’interno della scheda di raccolta “dati anagrafici e professionali”, dove sarà possibile indicare un’ulteriore preferenza (ad esempio Operatore di produzione), senza pertanto dover inserire la candidatura più volte.

ATTENZIONE: Solo le pregresse esperienze professionali maturate nel ruolo di interesse per almeno dieci anni possono essere considerate spendibili ed eventualmente equiparabili alla Qualifica professionale.

IL PROCESSO DI SELEZIONE

Una volta registrati, i candidati, il cui profilo risulterà in linea con le necessità aziendali, saranno contattati, compatibilmente con i tempi di analisi dei CV pervenuti dall’ufficio risorse umane e riceveranno le indicazioni relative alle fasi di selezione successive: test attitudinali e tecnici, assessment di gruppo e colloqui individuali e tecnici.



I PROFILI RICERCATI

LAUREA

Metallurgista

Esperto SAP

Tecnico di manutenzione industriale

Esperto manutentore industriale meccanico

Esperto manutentore industriale elettrico

Esperto manutentore industriale elettronico

DIPLOMA

Operatore laboratori, officine, trattamenti termici area qualità

Operatore CNC

Operatore di produzione (acciaieria e colata continua, linea laminati e linea fucinati)

Specialista manutentore industriale meccanico

Specialista manutentore industriale elettrico

Specialista manutentore industriale elettronico

QUALIFICA O EQUIPARABILE

Addetto officina qualità

Addetto di produzione (acciaieria e colata continua, linea laminati e linea fucinati)

Manutentore meccanico

Manutentore elettrico

Manutentore elettronico

Gli interessati potranno candidarsi fino al 3 febbraio 2019 – collegandosi al link www.cogne.com/job.