Aosta: Sull'arredo urbano qualcosa si muove

Finalmente qualcuno ha capito che le barriere antiterrorismo possono essere piacevoli alla vista e che non necessariamente le vie di Aosta devono essere deturpate dai jersey che sono proprio un pugno nell'occhio, soprattutto nel centro storico. Da qualche giorno in via Aubert i blocchi di cemento armato precompresso sono stati sostituiti con fioriere che presto speriamo vengano abbellite con piante sempre verdi.

Soprattutto sono state posizionate in modo da evitare l'ingresso di automezzi in velocità e consentire un adeguato spazio per i pedoni e di chi si muove in bici.

Ma ci voleva tanto? E' da più anni che il nostro giornale segnala la bruttura.