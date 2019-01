Più denunce ai carabinieri ma meno casi di furti in Valle nel 2018

A fronte di un lieve aumento delle denunce, sono calati i furti ad Aosta e nell'alta Valle nel 2018. Il dato è emerso durante la presentazione del bilancio dell'attività dei carabinieri della Compagnia di Aosta illustrato oggi dal Comandante, il sottotenente Salvatore Lo Cicero al Comando dell'Arma in via Clavalité nel capoluogo regionale.

Lo scorso anno le otto stazioni territoriali (Aosta, Valpelline, Etroubles, Saint-Pierre, Cogne, Morgex, La Thuile e Courmayeur) e le due sezioni (Operativa e Radiomobile) che hanno competenza su 36 comuni hanno recepito denunce per 1.355 delitti (1.333 nel 2017). In 328 casi si è scoperto l'autore: sono state arrestate 18 persone e ne sono state denunciate 285 in stato di libertà.

I reati predatori in generale sono in diminuzione (628 nel 2017 606 nel 2018) e soprattutto i furti in abitazione (-10%): da 169 reati denunciati nel 2017, a 153 nel 2018 (tre persone sono state arrestate e 39 denunciate). nell'ambito del contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti il bilancio dell'attività dell'arma è di un arresto, 14 denunce e 25 segnalazioni di assuntori (di cui 4 minori).