POSSIBILE PRENOTARE VISITE ED ESAMI SPECIALISTICI ANCHE DAL PORTALE DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE)

Da mercoledì 9 gennaio 2019 i cittadini che hanno attivato il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) potranno prenotare autonomamente numerose prestazioni (esami specialistici e di laboratorio, visite specialistiche) attraverso una nuova funzione, il Cup on line. Un apposito bottone posizionato sulla home page del portale consentirà l’accesso alle nuove funzioni. Sempre dalla home page i cittadini potranno pagare il ticket sanitario, se dovuto, utilizzando la funzione PagoPA, l’infrastruttura del pagamento elettronico a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi.



Le prenotazioni on line potranno anche essere effettuate mediante SmartPhone o Tablet utilizzando la nuova App “Health VdA”, sviluppata dalla società Inva SpA. La App, già disponibile dallo scorso mese di dicembre, è scaricabile gratuitamente dagli app store per IOS e Android.

Oltre alla funzione “prenotazione esami” il Cup on line prevede una interazione con il Cup telefonico grazie al servizio “Easy Cup”.Nel caso in cui alcuni esami non possano essere prenotati in autonomia tramite il canale on line, quali gli esami che richiedono specifiche preparazioni o che ancora non sono inseriti nella lista delle prestazioni prenotabili, i cittadini potranno inoltrare in modo automatico le informazioni al servizio di Cup telefonico. All’atto della chiamata il cittadino dovrà solo specificare il numero di ticket assegnato in modo tale da consentire all’operatore del Cup telefonico di velocizzare il percorso di prenotazione.



Per accedere agevolmente al servizio Cup on line tramite portale FSE o tramite App viene richiesta l’autenticazione SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Si ricorda che SPID permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione con un’unica identità digitale, composta da username e password. Le informazioni per richiedere SPID sono contenute nel sito www.spid.gov.it



La App “Health VdA”, oltre alla funzione “prenotazione on line”, consente di visualizzare, in chiaro, informazioni utili quali la posizione e gli orari di apertura delle farmacie, i riferimenti dei medici e delle strutture sanitarie, nonché I documenti contenuti nel Fascicolo Sanitario Elettronico.



L’intervento di implementazione del FSE, con la nuova funzione Cup on line, è finanziato con le risorse statali del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) nell’ambito del Secondo Accordo di Programma Quadro in materia di E-government e società dell’informazione in Valle d’Aosta. L’iniziativa va a completare quanto già avviato e realizzato, a valere sul Programma Attuativo Regionale PAR/FAS Valle d’Aosta 2007-2013, nel quadro del progetto “Servizi di trasmissione a banda larga per l’assistenza socio-sanitaria: Telemedicina”.