OGGI martedì 8 gennaio saint Lucien

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Martedì 8 gennaio

Pianezza - mattino e pomeriggio

Assemblea della Conferenza Episcopale Piemonte-Valle d'Aosta

Venerdì 11 gennaio

Vescovado - mattino

Udienze

Sabato 12 gennaio

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Priorato di Saint-Pierre - ore 9.30

Incontro di formazione per Collaboratori dei Parroci

Domenica 13 gennaio

Casa di Riposo J.B. Festaz - ore 9.30

s. Messa e visita agli ospiti

Lunedì 14 - mercoledì 16 gennaio

Roma

Comitato per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Venerdì 18 gennaio

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienza

•Le Messager Valdotain ricorda martedì 8 gennaio saint Lucien

La Chiesa celebra Santi Luciano, Massimiano e Giuliano Martiri di Beauvais

Luciano, Massimiano e Giuliano furono tre missionari inviati da Roma da papa San Clemente I attorno alla metà del III secolo d.C. per evangelizzare la regione di Beauvais, nelle Gallie. Qui subirono il martirio durante le persecuzioni dell'imperatore Diocleziano. Luciano, in quanto capo della spedizione, è considerato fondatore e primo vescovo della diocesi di Beauvais, di cui è patrono.

Il nome di Luciano ha figurato per lungo tempo in testa alla lista dei vescovi di Beauvais: si tratta tuttavia di un errore di cui possiamo spiegare l'origine. La Vita s. Eligii riferisce della invenzione del corpo di s. Luciano a Beauvais insieme a quella di alcuni altri ed a questo proposito integra degli elementi ispirati alle passiones di questi martiri che presentano i loro eroi come i primi evangelizzatori del paese in cui morirono.

Luciano avrebbe fatto parte dunque di un gruppo di dodici « missionari » inviati in Gallia con s. Dionígi. Giunti a Parigi si separarono: mentre s. Fuscano si dirigeva verso Amiens, Luciano venne a Beauvais. Questo documento, peraltro, non dice che egli fosse vescovo.

Il sole sorge alle ore 8,09 e tramonta alle ore 16,50.