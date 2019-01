Luca Borgoni, il giovane atleta morto sul Cervino, ricordato con un concorso fotografico su Instagram

"I miei genitori ne hanno trovata un’altra per farmi ricordare, con un concorso fotografico su Instagram, per ricordare una delle mie tante passioni: fotografare panorami in quota”.

È lo stesso Luca Borgoni, attraverso le pagine di Facebook - e il cuore - di mamma Cristina Giordana a spiegare la nuova iniziativa intrapresa dalla sua famiglia per mantenere vivo il suo ricordo.

Luca, infatti, è l’atleta di Cuneo, grande appassionato di alpinismo, snowboarder e podista, morto un anno e mezzo fa a soli 22 anni, mentre - dopo una gara a Cervinia - stava raggiungendo in solitaria, l’ultimo rifugio della montagna, la Capanna Carrel, a 3.800 metri di quota, lungo la via Normale verso la testa del Leone.

Il concorso è stato battezzato #portamilassù2019 perché come dice mamma Cristina: “Questa è solo la prima edizione”.

Loves_united_cuneo e loves_united_piemonte in collaborazione con l’hotel Gorret di Cervinia, il Salewa store di Cuneo, la libreria Stella Maris di Cuneo e targatocn.it organizzano il primo concorso fotografico “#portamilassù2019”, per mantenere vivo il ricordo e le passioni di Luca Borgoni che, l'8 luglio 2017 perse la vita in seguito ad un tragico incidente sul Cervino.

“Il concorso - prosegue Cristina Giordana (nella foto) - è aperto a tutti i possessori di un profilo Instagram e parte oggi, 8 gennaio ad un anno e mezzo esatto dalla morte di Luca e si concluderà il 6 aprile, giorno del compleanno di mio figlio”.

La partecipazione è gratuita. Ecco il regolamento.

Le immagini, di solo formato quadrato, dovranno raccontare il paesaggio montano del Piemonte ed, eventualmente, le sue peculiarità sportive (trekking, trail, sci d'alpinismo e snowalp).

I partecipanti potranno sottoporre al concorso un numero illimitato di immagini, utilizzando l'hashtag #portamilassù2019.

Le immagini dovranno essere di proprietà dei partecipanti e non dovranno ledere in alcun modo diritti di terze parti e dovranno contenere l'indicazione del luogo fotografato (pena l'esclusione dal concorso).

Saranno apprezzate eventuali didascalie contenenti citazioni tratte dal libro PORTAMI LASSU’.

Tra tutte le fotografie pubblicate su Instagram con l’hashtag ufficiale nel periodo di riferimento del concorso si premieranno trenta fotografie di utenti Instagram diversi con una copia del fotolibro del concorso .

Le prime trenta immagini saranno stabilite dal numero di likes mentre una giuria tecnica composta dai promotori del concorso, un giornalista ed un fotografo professionista selezionerà, tra le trenta immagini, le prime cinque.

La premiazione si svolgerà a Cuneo in data ed ora da definirsi, nel mese di maggio 2019.

1° PREMIO: pernottamento e prima colazione per due persone presso l'hotel Gorret di Breuil Cervinia.

2° PREMIO : materiale tecnico

3° PREMIO : materiale tecnico

4° e 5° PREMIO : una copia del libro PORTAMI LASSÙ di Cristina Giordana Ed. MONDADORI

Pagina Instagram: www.instagram.com/profcri (Direct). Messenger: Cristina Giordana.

“Il primo premio è stato scelto perché l’hotel Gorret di Breuil a Cervinia, ha un significato particolare per Luca - conclude mamma Cristina -. Proprio lì infatti lui ha trascorso la sua prima notte da appassionato di montagna”.