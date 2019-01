Casino: Tribunale concede proroga 60 gg presentazione piano concordato

Il tribunale di Aosta ha concesso alla Casino Spa, società di gestione del Saint Vincent Resort & Casino una proroga di 60 giorni del termine per presentare il piano di concordato in continuità aziendale. La richiesta è stata accolta dai giudici Eugenio Gramola (presidente), Anna Bonfiglio e Marco Tornatore in considerazione della "obiettiva complessità degli adempimenti indispensabili ai fini del deposito" del piano di concordato. "A riprova di quanto sopra - scrivono i giudici - entro il termine già assegnato, scadente il prossimo 11 gennaio 2019, non potrà concludersi la procedura di riduzione collettiva del personale, assolutamente indispensabile ed imprescindibile per la fattibilità del piano concordatario".

L'azienda aveva presentato a fine anno la relazione mensile e la pronuncia dei giudici segue il parere positivo del commissario Ivano Pagliero.

Nel piano di concordato rientra anche la riduzione del costo del lavoro; lo scorso 4 dicembre è stata avviata la procedura, ai sensi della legge 223/91, per il licenziamento collettivo di 168 dipendenti.