Per l'incontro 'Padri e Figli' la merenda comunitaria di Emporio Quotidiamo

Cresce l’impegno dei volontari della Cooperativa La Sorgente e della Lega Italiana contro il Dolore-VdA nella 'Casa dei cittadini/Maison des citoyens, all’interno della cogestione dell’Emporio Quotidiamo diretto dal CSV-VdA.

Molti i casi seguiti in ordine a specifiche problematiche inerenti la difficile gestione della genitorialità in condizioni precarie (che vanno dalla separazione alla povertà alla ristrettezza della libertà personale ecc.) e, con l’intento "di portare un contributo comunitario - si legge in una nota - e con la presenza anche di psicologi operanti nelle componenti di riferimento", l'Emporio Quotidiamo rivolge "a padri e figli ma senza escludere mamme e nonni interessati il nostro invito per una merenda comunitaria sabato 26 gennaio alle ore 17,30 al Ristorante Intrecci in via Binel ad Aosta.

E' possibile prenotarsi ai seguenti recapiti telefonici: 335.7070016 (Mariagrazia Vacchina, presidente LICD-VdA, Volontaria La Sorgente e responsabile della “Casa dei cittadini”); 340.6024884 (Gianna Pignatelli, Volontaria La Sorgente e membro del Consiglio Direttivo della LICD-VdA); 334.6533115 (Denise Abram, Responsabile Ristorante Intrecci).