Aosta: Sindaco Centoz e assessore Girasole, ispezione 'antivandali' al Quartiere Cogne

"Siamo consapevoli che la misura, per gi operosi, onesti e pazienti residenti del Quartiere Cogne, è ormai colma. Faremo tutto quanto è nelle nostre possibilità per aiutarli e porre rimedio a un problema sociale evidente". Così l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Aosta, Luca Girasole, spiega il senso del sopralluogo organizzato per le 17 di oggi, lunedì 7 gennaio, al Quartiere Cogne di Aosta, per un confronto con i residenti sulle scorribande dei vandali che da mesi, indisturbati, di notte incendiano cassonetti dei rifiuti e tagliano pneumatici alle auto.

"Vogliamo fare il punto della situazione e dare le nostre rassicurazioni di massimo impegno da parte nostra - assicura Girasole - dopo una visita ai residenti che maggiormente hanno patìto le azioni vandaliche incontreremo gli anziani del Centro di via Vuillerminaz, veri e propri 'guardiani' del quartiere per rinsaldare uno spirito di collaborazione e unione di intenti".

Sarà anche discussa la richiesta, avanzata soprattutto dall'Associazione Quartiere Cogne onlus, di incrementare la rete di videosorveglianza anche nelle aree più buie e isolate del quartiere.