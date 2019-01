Borrello ‘Investiremo nell’edilizia pubblica e privata’

“Il settore edile rappresenta uno dei settori trainanti dell’economia locale. Pertanto, nel triennio 2019-2021, tenuto anche conto delle risorse finanziarie disponibili, dovranno essere sviluppati tutti quegli investimenti che supportano e integrano l’investimento privato”. L’impegno è stato espresso da Stefano Borrello, assessore regionale ai Lavori Pubblici.

Tra le priorità che deve affrontare l’assessore figura ai primi posti la velocizzazione dell’iter burocratico per la concessione dei mutui a tasso agevolato per la prima casa e per il recupero di abitazioni, ampliati e migliorati recentemente dalla Giunta regionale. I mutui regionali, infatti, registrano oggi enormi ritardi che mettono in difficoltà le compravendite.

Borrello sta già pensando, inoltre, a “nuovi interventi di edilizia convenzionata e di partenariato pubblico/privati. Nel triennio 2019-2021 proseguirà la sostanziale messa in sicurezza, anche ai fini anti-sismici, e l’adeguamento normativo del patrimonio immobiliare regionale con priorità alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. “E’ importante – sottolinea Borrello – che nel 2019, si aggiunga un’azione mirata a favore delle scuole di primo grado, di proprietà degli enti locali”.

A tal proposito saranno previsti “specifici contributi finalizzati alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza”. Più in generale, gli interventi sul patrimonio regionale avranno il contestuale obiettivo del risanamento energetico e tecnologico degli stabili, il tutto per ridurne i costi di manutenzione e di gestione e a migliorarne il confort abitativo.