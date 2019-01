Rete Turismo promuove collegamento aereo Aosta-Bolzano

“I trasporti rappresentano la fattispecie operativa più strategica della Rete, sono vitali sia per il turismo sia per la quotidianità del territorio – continua Addario - Rete Turismo non si limita a coordinare l’esistente, lavora anche all’implementazione di nuove tipologie di servizi”. La convinzione è stata espressa da Salvatore Addario, Presidente Cna VdA e promotore di Rete Tuusrismo in Valle d’Aosta, nel corso della presentazione del progetto di servizio ALPS LINK, che prevede inizialmente il collegamento aereo Aosta-Bolzano.

“L’accessibilità e collegamenti diversificati sono la precondizione di ogni strategia di promozione” ha aggiunto Addario che ha precisato: “La Valle d’Aosta dispone di un’unica arteria d’accesso, l’autostrada, su cui grava già tutto il presente e su cui non si può pensare di caricare future ipotesi di crescita. Si è deciso quindi di puntare sull’aeroporto e lo sviluppo di un network aereo ad hoc che potesse valorizzare Aosta in un’ottica di Hub Europeo delle Alpi”.

Attraverso ‘Rete Turismo’ si è costituito in Valle d’Aosta il primo network professionale di servizi per il turismo che coordina e lega sinergicamente una parte significativa dell’offerta di servizi e infrastrutture presenti sul territorio regionale. La mission della Rete Turismo consiste nell’operare come interfaccia operativa proponendo e fornendo servizi a tutte le realtà turistiche nazionali ed estere. Trasporti, guida e accompagnamento, consulenza turistica ed expertise di destinazione, servizio di biglietteria e prenotazioni, comunicazione ed assistenza on site H24, sono alcuni dei servizi che la Rete coordina e collega sinergicamente, offrendoli ad operatori ed utenza finale. Centinaia di veicoli, decine di guide di tutte le specialità, professionisti dell’ospitalità e della ristorazione: una massa critica di mezzi, infrastrutture ed esperienza rigorosamente locali su cui poggia buona parte dell’offerta della nostra regione.

“Lavorare in sinergia è fondamentale – ha sottolineato il Presidente di Avda, Giovanni Pellizzeri – e questo progetto ne è il concreto esempio. Siamo orgogliosi che un tour operator importante come Kuoni abbia accettato di testare questa nuova rotta che diventerà importante non solo per lo sviluppo del nostro Aeroporto ma anche per l'economia della nostra Valle. Attrarre nella nostra regione mercati in espansione, come quelli dell'Asia, che già amano il nostro Paese, può aprire nuove strade per tutto il comparto turistico valdostano”.