Verres: Befane in gara; Patrizia la più bella, Augusta la cecchina, Rachele la più brava nella gimcana (GALLERIA FOTO)

Si sono date appuntamento domenica 6 gennaio alle ore 10 in piazza Chanoux nel centro di Verres, conovocate dall'associazione Creare Creando che ha organizzato la quarta edizione di "Arriva la Befana a Verrès". Le più belle e le più brave Befane della Valle d'Aosta si sono contese i titoli in palio.



Concorso La Befana più bella:

1) Patrizia Manganoni

2) Augusta Agnesod

3) Anna Migliorini (che è arrivata in piazza a bordo di una bicicletta a tema)



La Befana più brava a .....centrare il bersaglio :

1) Augusta Agnesod

2) Cristina Vuillermin

3) Patrizia Manganoni



Il gioco dei bimbi... il percorso della Befana ha visto la partecipazione di tanti bambini e i vincitori sono:

1) Rachele

2) Mattia

3) Cristian



L’associazione Creare Creando alla fine della manifestazione ha offerto l’aperitivo a tutti e ha dato l'arrivederci a tutte le befane che hanno ringraziando l’Amministrazione comunale per la collaborazione, il gruppo Alpini di Verrès e fotografica Evancon per il premio offerto alla Befana più bella.