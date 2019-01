In aumento in Valle gli ubriachi al volante

Nonostante le frequenti campagne di prevenzione, sono sempre di più gli ubriachi al volante così come crescono gli automobilisti 'trasgressori consapevoli'.

Nel 2018 la polizia stradale di Aosta ha fermato e sanzionato 67 persone alla guida in stato di ebbrezza, con un amento del 17% rispetto al 2017. Altri cinque automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti. Per tutti è scattata la sospensione della patente.

I dati sono emersi dal bilancio sull'attività svolta l'anno scorso dai 98 agenti del Comando aostano che hanno controllato le strade in quasi 6.000 servizi di pattugliamento.



In aumento le sanzioni in genere: complessivamente sono state accertate 8658 infrazioni al codice della strada (+30%), sono state ritirate 267 patenti (+50%) e 221 carte di circolazione. Il mancato uso delle cinture di sicurezza è stato sanzionato 609 volte (+15%), l'uso improprio di telefono cellulare 272 volte (+101%), l'eccesso di velocità un migliaio di volte. Infine sono stati "decurtati" oltre 15000 punti patente rispetto ai circa 9000 del 2017 (+66%).