I costi dei pedaggi autostradali approdano in consiglio

“L'onerosità delle tariffe autostradali della nostra regione, sono divenute negli ultimi anni insostenibili, soprattutto per i residenti che per motivi vari devono raggiungere il capoluogo regionale con i propri mezzi di locomozione”. Una constatazione che ha convintola Consigliera regionale, Chiara Minelli ha presentato una interrogazione alla quale il Presidente dalla Regione risponderà in aula mercoledì prossimo.

Considerati i vari provvedimenti con cui in passato sono stati istituiti sconti autostradali per i residenti in Valle d'Aosta per l'anno 2018, sia per quanto concerne la tratta gestita dalla SAV, sia per quella gestita dalla RAV, interroga la giunta per conoscere: qual è il quadro delle attuali iniziative relative a sconti autostradali per i residenti; quali iniziative sono state confermate per il 2019.