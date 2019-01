COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA: Marialice Boldi vice commissario Lega VdA

La Lega Valle d’Aosta è lieta di comunicare che, nell’ambito della riorganizzazione territoriale, il Commissario per la nazione Valle d’Aosta, On. Alessandro Giglio Vigna, ha nominato, quale Vice Commissario, la Socia Ordinaria Militante Marialice Boldi. Marialice Boldi, residente ad Aosta, è laureata in Scienze Biologiche e Igiene Dentale, e svolge l’incarico di professore universitario presso l’Università dell’Insubria e di Verona. E’ iscritta alla Lega dal 1995 e militante dal 2009.

La nomina a Vice Commissario, prodromico all’attesa del rinnovo del Consiglio Nazionale, si è resa necessaria per gestire l’importante carico di lavoro che il movimento deve affrontare quotidianamente in relazione all’importanza assunta nelle ultime elezioni regionali. Alla dott.ssa Boldi la Lega Valle d’Aosta desidera formulare i migliori auguri per lo svolgimento dell’importante incarico assegnato, certi che sarà un ulteriore passo verso il cambiamento della nostra Regione.