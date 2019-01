Le Ballerine Le Chic e le coreografie di Denise Fimiano da Aosta a LA5 (FOTO GALLERIA)

Il gruppo Le Chic è formato da: Alice Gallo, Camilla Rastello, Ginevra Raffaelli, Fabiana Giovinazzo, Fabienne Jacquemod che seguono Denise dall’età di 8 anni e che oggi hanno dai 15 ai 18 anni.

“ La prima settimana di settembre abbiamo registrato le puntate del talent ICREW, a Cinecittà Roma – spiega Denise che aggiunge - le crew partecipanti erano 43. Abbiamo presentato 3 show coreografici, e nella finale in più, sfida di freestyle, le ragazze sono riuscite ad arrivare fino alla finale e ottenere il 3° posto vincendo una borsa di studio da 2.500 euro.

Il talent è stato messo in onda in queste 2 ultime settimane su rete su LA5 di Mediaset: la semifinale mandata in onda sabato 5 Gennaio alle 23 e la finale mandata in onda domenica 6 gennaio ore 23.

“E’ stata – spiega la coreografa - una bella esperienza, piena di emozioni e di crescita per me e le ragazze”.

Per il gruppo Le Chic e l’Officina di Danza, è per il punto di ripartenza dopo tanto successi.

Infatti, dal 2014 il palmares è ricco di ottimi risultati:

1° posto Awake Wedge Cuneo

1° posto 8 beat Biella

1° posto Danza in fiera Firenze Hip Hop Hurrah

3° posto Who’s That Lady Torino

2° posto The Circle Milano

1°posto Arezzo Hip Hop Competition

3° posto weekend in palcoscenico HIP HOP day Pinerolo

1° posto DanceStyle.

Di più il gruppo è stato ospite al Galà Gioielli in Palcoscenico Pinerolo, selezionato per il BEST SHOW Cesenatico THE WEEK.

“Il percorso delle mie ragazze – commenta Denise Fimiano - mi rende orgogliosa, cerco sempre di trasmettere loro in primis dei principi senza i quali non si può danzare come l'amore, l'umiltà, il rispetto, l'unione e sono felice di portare avanti e far crescere la cultura HIP HOP in Valle d'Aosta dal 2009 ad oggi, continuo a divulgare quella che è la mia passione e la mia vita, grata alla vita quando vedo i frutti di tutto il mio lavoro”.