Aosta: Tutti felici e contenti per Marché Vert Noel

Dati non sono sati forniti, né di passaggi né giro d’affari, ma dall’incontro tra l’Amministrazione comunale di Aosta e gli e i commercianti che hanno preso parte al Marché Vert Noel è emerso un giudizio positivo. Tutti soddisfatti. Unico neo “su cui occorrerà lavorare per rispondere in maniera maggiormente mirata alle richieste degli operatori – ha detto la vice sindaco, Antonella Marcoz – riguarda la regolamentazione delle aree di sosta dedicate per i rifornimenti delle merci”.

Per il resto tutto bene anche perché, si legge in una nota dell’Ufficio stampa comunale “le condizioni climatiche del tutto inconsuete che hanno caratterizzato il periodo con temperature miti e assenza di precipitazioni che hanno favorito l’afflusso in città di un numero di visitatori più importante rispetto allo scorso anno”.