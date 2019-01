Conseil Jeunes Valdotains, appel à candidatures édition 2019

As-tu envie de débattre sur les projets de loi? Ou plutôt de défendre tes idées jusqu'à la mort? Ou encore de les partager avec les autres? Alors le rôle de conseiller est celui qui mieux représente ton caractère combatif et ton enthousiasme pour l'avenir de la Valcijénie. Et voilà l'appel à candidatures du Conseil des Jeunes Valdôtains dont les membres organisent une simulation du Conseil régional de la Vallée d'Aoste à laquelle participe une quarantaine de jeunes âgés de 18 à 28 ans dans les salles du Conseil de la Vallée.



Pendant la simulation, les Conseillers travaillent sur les projets de loi proposés par les Assesseurs. Chaque année les thèmes changent et ce moment de débat c'est un très bon moyen pour les participants pour s'impliquer et connaître mieux les collègues. Les thèmes du CJV 2019 seront bientôt dévoilés.