Verrayes: Incredulità e dolore per improvvisa scomparsa di Sandro Zizzari

“Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie”…

Quante volte Sandro Zizzari, “Sandrone” per gli amici del Coro Sezionale ANA “Monte Cervino”, ha letto ad un pubblico emozionato ed attento, nel corso delle rappresentazioni del Format sulla Grande Guerra, il testo di “Soldati”, scritto dal poeta-soldato Giuseppe Ungaretti nel 1918, verso la fine del primo conflitto mondiale, nel bosco di Courton.

La precarietà della vita, allora dei soldati impegnati in guerra, è come quella delle foglie di autunno: con un filo di vento esse possono staccarsi e scomparire, così come può spezzarsi all'improvviso l'esistenza degli uomini e in particolare in riferimento alla condizione dei soldati al fronte. Una caducità ed una temporaneità “di passaggio” della vita umana che, purtroppo, non muta nel corso dei secoli e dei millenni, nonostante tecnologia e progresso, siamo e restiamo semplicemente uomini, legati al nostro essere.

Nella scorsa notte Sandro, classe 1964, ha improvvisamente fatto “zaino a terra” e , come si dice tra gli Alpini, è salito al “Paradiso di Cantore”, lasciando nell’incredulità e nella disperazione gli amici del Coro Sezionale ANA “Monte Cervino”.

“Ora canterà in un altro coro, molto più prestigioso, lasciando il Coro Monte Cervino nel dolore, incapace di farsene una ragione” ha commentato a caldo sui social il past-president del “Monte Cervino”, Mario Benedetti.

“Sandrone era un Alpino vero, nel cuore e nell’anima – gli fa eco il Segretario del Coro, Corrado Ferrari – un cuore grande per il “Monte Cervino” e per il Gruppo Alpini di Verrayes, dal quale era stato insignito della qualifica di Amico Aiutante ed era componente del consiglio, anche se, il servizio militare, complice un capriccio del “cervellone” che ai tempi sceglieva le varie destinazioni, lo aveva compiuto come aviere”.

Le esequie di Sandro Zizzari si svolgeranno domani, lunedì 7 gennaio 2019, a Verrayes, con partenza dall’abitazione, in frazione Plan d’Arey, alle ore 9:30, per recarsi, a piedi, presso la chiesa parrocchiale per le 10.

Ciao Sandrone, “Gigante Buono”, vivrai per sempre nei nostri cuori, perché per noi Alpini, non sei scomparso, sei soltanto “Andato Avanti”.

