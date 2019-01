Il vento scoperchia il tetto di un hotel a Cervinia

Il forte vento che in questi giorni soffia incessantemente in diverse zone della Valle d'Aosta, in particolare in alta quota, ha scoperchiato ieri sera una parte del tetto dell'albergo Petit-Palais, nel centro di Breuil-Cervinia.

Dal tetto alcune decine di metri quadri di lamiere divelte sono state sbalzate per strada. Nessuna persona è stata coinvolta e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Aosta.

Il vento spira molto forte anche nelle vallate della Coumba freida, nella Valdigne e in generale lungo la dorsale alpina di nordovest. Decine gli alberi caduti segnalati alla Forestale.