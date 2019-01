Aosta: Quartiere Cogne, a pattuglie e ronde i vandali rispondo bruciando immondizie

E' successo la notte scorsa in via Alessi al Quartiere Cogne di Aosta, e il gesto pare una sfida, la risposta demente dei vandali alla rabbia dei residenti, all'incremento delle pattuglie delle Forze dell'ordine e alle ronde dei vigilantes 'faidate'.

I teppisti che da mesi, mentre gli altri dormono, mettono a soqquadro il quartiere e forse sono responsabili di atti vandalici anche in alcune località della cintura aostana hanno svuotato alcuni cassonetti per la raccolta dei rifiuti (plastica e indifferenziata) e li hanno incendiati sotto una tettoia in legno delle vicine scuole, con il rischio di dar fuoco alla struttura (e forse uno degli intenti è proprio questo...). L'esasperazione degli abitanti di via Alessi e limitrofe sta raggiungendo livelli pericolosi: l'Associazione Quartiere Cogne e qualche assennato residente invoca la presenza notturna di poliziotti e carabinieri in borghese ("arrivare con i lampeggianti accesi non serve a nuilla...") altri, e sono tanti, si dicono pronti a farsi giustizia da soli.

"Piuttosto che pensare ad andare a Torino a sfilare per la Tav, il sindaco Centoz scenda nel quartiere e ci dica come intende affrontare la questione" ha scritto qualcuno su Facebook. Poi il commento è stato cancellato ma la provocazione è rimasta sospesa.