IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 5 GENNAIO 2019 APRÈS-MIDI @ PENSIONATI RIBELLATEVI @

E' incredibile! Roba da matti! Secondo alcune correnti di pensiero governative i pensionati stanno passando per una categoria di ladri e truffatori, ma i ladri e truffatori sono altri. Una volta la pensione era una certezza. Ora non lo è più.

Anche l' adeguamento pieno della pensione al costo della vita è andato a farsi a benedire con l'ultima legge di bilancio, introducendo diseguaglianze tra gli aventi diritto. Basterà leggere il cedolino della pensione di gennaio e quelle che verranno.

La pensione si matura con anni sacrificio e di sudore, assumendosi responsabilità nelle aziende e negli uffici in cui si è operato. I veri truffatori sono altri non i pensionati che hanno sempre pagato fino all'ultimo centesimo di tasse. I veri truffatori sono gli evasori fiscali che nessun governo è stato in grado di snidare. Adesso basta! Pensionati, unitevi e ribellatevi!

