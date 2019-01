Assunzioni nel pubblico: riparte la politica degli spot o c’è un piano organico supportato da una visione strategica?

Ieri sera durante la riunione periodica di Area Democratica – Gauche Autonomiste, la prima del nuovo anno, mi fanno notare che, al fine di monitorare la situazione del lupo, verranno fatte assunzioni nel Corpo forestale.

L’emergenza lupo è reale; infatti son sbucati indennizzi che in passato venivano fatti penare per mesi. Dunque gli esperti avranno valutato che non si trattava di cani ma di lupi a compiere la strage di agnelli (anche questo particolare mi era sfuggito).

Comunque sulla questione lupo, siamo convinti che serva un approfondimento e una pubblicità dei dati che stranamente non sono mai circolati con facilità. Mancava il personale del Corpo forestale? Strano: i cacciatori riescono a contare lepri, pernici, marmotte, caprioli, cinghiali, camosci, stambecchi e persino ghiandaie; ma dei lupi non sanno nulla?

Comunque la mia riflessione è un’altra.

Da 6/7 anni mancano fondi per sostenere le imprese e fare investimenti, mentre la spesa pubblica è esplosa e in percentuale soffoca il Bilancio regionale. Ora un ex assessore al Bilancio dichiara come certo un potenziamento degli organici del suo nuovo settore di competenza. E quindi mi chiedo:aveva dunque ragione la Lega a dire che c’erano risorse nuove nel Bilancio regionale? Queste nuove risorse sono indirizzate allo sviluppo economico o alla ripartenza della spesa pubblica? Nel comparto pubblico non era prioritario sostenere la spesa per i servizi sociali che fanno acqua da tutte le parti? Chiudono servizi essenziali nel Comune di Aosta, mentre i Comuni lamentano di essere in grossa difficoltà finanziaria, che seguono i bimbi e gli anziani e noi diamo priorità alla conta dei lupi che tutti sanno già che ci sono e quanti sono? E in Sanità: non è urgentissimo assumere personale medico e infermieristico? Senza nulla togliere al prezioso lavoro del Corpo forestale, direi che la Sanità viene prima!

E ancora, non è necessario potenziare i Centri per l’impiego e ricostituire l’Agenzia regionale del lavoro per rispondere alla necessità di applicare bene il reddito di cittadinanza (misura che ho sempre giudicato importante se applicata bene) e per aiutare a indirizzare e formare le persone nel mercato del lavoro che continua a far ricorso a manodopera da fuori Valle, mentre qui la disoccupazione morde?

E infine si riuscirà finalmente a dare certezza e stabilità al settore degli operai forestali? Si riesce a mettere in piedi un sistema che non sia sempre alla giornata? Ridiamo dignità a questi lavoratori? Gli impiegati forestali sono stati stabilizzati secondo un inquadramento corretto?Esiste poi un piano per ammortizzare eventuali licenziamenti dei dipendenti del Casinò? (o sono scongiurati i licenziamenti?).

Può darsi che la Giunta Fosson abbia tutte queste risposte ben chiare. A me, salvo il generico programma di avvio (con spunti molti positivi che ho apprezzato sulla questione sviluppo e lavoro) non è dato sapere.

Se esiste una piano strategico che, privilegiando lo sviluppo economico e il sostegno alle imprese valdostane turistiche, agricole, artigiane, industriali e commerciali, apre ad assunzioni nel sociale, in Sanità, nei Centri per l’impiego, nel settore degli operai forestali, ben vengano tutte le altre assunzioni.Se no, siamo al solito spot dell’Assessore di turno.