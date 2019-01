Confcommercio VdA invoca soluzioni urgenti ed eque contro i continui rincari delle tariffe autostradali

Le Amministrazioni, gli enti e le associazioni private a tutela di esercenti, imprese e consumatori ma anche la società civile devono schierarsi una volta per tutte e unitariamente contro i puntuali rincari delle tariffe autostradali applicati in Valle, a volte singolarmente ma spesso in modo complementare e trasversale, dalle società di gestione Rav e Sav.

E’ questa la ferma opinione di Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio VdA, in merito all’ennesimo aumento del 6,32% deciso l’1 gennaio dalla società Raccordo autostradale valdostano-Rav per la tratta Aosta-Courmayeur.

“Siamo apertamente contrariati e preoccupati - afferma Dominidiato – per le oscure dinamiche che determinano rincari che ogni anno si applicano automaticamente, senza che i gestori si preoccupino di confrontarsi almeno con le rappresentanze dell’utenza. Sarebbe molto più corretto e trasparente se minister dei Trasporti, Società traforo Monte Bianco-Sitmb, Anas insieme a Rav e Sav sedessero finalmente attorno a un tavolo per cercare soluzioni di introito più eque nel rispetto degli automobilisti residenti e delle realtà economiche, e sono tante, che in Valle d’Aosta vivono di commercio e di turismo”.

Ma Confcommercio Valle d’Aosta ha anche qualche proposta, quantomeno improntata alla trasparenza, come l’installazione di cartelli stradali ad alto impatto visivo che, a Pont-Saint-Martin per chi sale in Valle e all’uscita dei trafori per chi vi entra da Francia e Svizzera, indichino con chiarezza i costi della tratta per ogni casello di uscita.

“Sarebbe anche indispensabile – afferma Dominidiato – frazionare i pagamenti delle diverse tratte (esempio Aosta Ovest, Morgex, Courmayeur sud) per facilitare turisti e viaggiatori”. Si tratterebbe ovviamente, ribadisce il presidente di Confcommercio VdA, “di accorgimenti apprezzabili ma non risolutori del problema, che sta diventando realmente oneroso per la comunità valdostana”.