Ad Aosta, in via Parigi, di fronte all'area Megalitica di Saint Martin de Corléans, AFFITTASI attività di bar con le relative mura in un'area di servizio. Richiesta fideiussione a titolo di garanzia. € 1.200,00 mensili. Maggiori informazioni in agenzia, al n. 329 2130660 o all'indirizzo email immobiliarediemozi@gmail.com