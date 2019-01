Aosta: Prosegue la rivoluzione digitale nella città

Il progetto Open Fiber consegnerà ad Aosta un’infrastruttura moderna e a prova di futuro, che sarà accessibile ai cittadini e alle imprese, nonché alle PA, Enti locali, Regione e Uffici dello Stato, presenti sul territorio comunale". Andrea Paron, traccia un primo bilancio della convenzione siglata . Questa Amministrazione ha posto in particolare rilievo il tema della Smart City, dell’innovazione e della connettività, e l’accordo presentato oggi ci consente di portare avanti i progetti di digitalizzazione per innovare e rendere più attraente e competitiva la nostra città”. L'assessore comunale con delega Smart City, Andrea Parron, traccia un primo bilancio della convenzione siglata con società Open Fiber che entro la fine del 2020 dovrebbe dare ad Aosta una rete interamente in fibra ottica. I

Il progetto prevede un investimento di 5 milioni di euro da parte di Open Fiber e la realizzazione di una nuova infrastruttura, in modalità FTTH (Fiber To The Home), che consentirà di navigare sul web a una velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo, assicurando così il massimo delle performance.