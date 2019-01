Dismissione beni e strumenti dismessi della Usl VdA

Il Direttore Generale dell’Azienda Usl VdA, su proposta dell’ufficio gestione patrimonio, adotta periodicamente, generalmente ogni mese, una deliberazione relativa alla dichiarazione di cancellazione dall’inventario di beni aziendali dichiarati fuori uso (dismessi).



E' previsto per legge che i beni dichiarati fuori uso possano essere ceduti ad altre strutture pubbliche o, in subordine, per iniziative di carattere umanitario o di cooperazione allo sviluppo, al Fondo delle Nazioni unite per l'infanzia (UNICEF), alla Caritas, alla Croce rossa internazionale (CRI), alle sezioni territoriali e alle organizzazioni non governative riconosciute, nonché alle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale.



La deliberazione indica le caratteristiche dei beni dismessi (descrizione, anno di acquisto, causa di dismissione) e la valutazione aziendale relativa all’eventuale idoneità dei beni oggetto del provvedimento ad essere donati.

Gli enti o organismi interessati alla donazione dei beni inclusi nella deliberazione pubblicata sul sito, dovranno compilare un apposito modulo da inviare all’Ufficio patrimonio.

Il modulo dovrà pervenire all’Ufficio Patrimonio entro e non oltre 10 giorni dalla data di della deliberazione.

Orari e modalità di presentazione della domanda

Orario: il lunedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 13 con accesso diretto

Ufficio: Struttura Complessa Programmazione, bilancio e controllo di gestione - Ufficio patrimonio

Indirizzo: Via Guido Rey, 5Telefono: 0165 54 45 92

Email istituzionale: protocollo@pec.ausl.vda.it

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla di pubblicazione della deliberazione.