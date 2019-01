Per i trasporti 'Inadeguato l’emendamento. Occorre un tavolo tecnico'

L'emendamento dei relatori di maggioranza non è adeguato per far fronte alle problematiche del settore degli NCC (il noleggio con conducente) e dei taxi”. Lo rileva in una nota CNA Fita.

“I problemi del trasporto pubblico non di linea – prosegue la nota - sono aperti da almeno 10 anni e l'emendamento non rappresenta la soluzione che le imprese e gli operatori si aspettano”.

“Crediamo che la scelta migliore sia, a questo punto, l’apertura immediata di un tavolo tecnico con il governo e con le parti datoriali e iniziare a lavorare per arrivare, in tempi brevi, a soluzioni praticabili e condivise”.

“Sono sicuramente necessari alcuni correttivi alla proposta presentata – conclude la nota- correttivi che ci auguriamo vadano nella direzione di una nuova e definitiva riorganizzazione delle regole per l’intero comparto del trasporto pubblico non di linea. CNA .Fita esprime infine netta condanna per gli atti intimidatori e per tutte le altre forme di violenza e vilipendio che purtroppo si sono verificati in queste ore”.