L'EDICOLA DEL CAFFÉ QUOTIDIANO

Il Corriere della Sera - Governo in Senato con l'ansia da numeri, la maggioranza ha solo 4 voti di margine. La caduta, lo schianto, Camilla morta sugli sci a 9 anni

La Stampa – Salcini attacca i sindaci ribelli, il Quirinale prende le distanze. Supercoppa, dai sovranisti alla Boldrini grande alleanza contro la partita a Gedda

La Repubblica - Ad aprile il reddito di cittadinanza da 500 euro circa. Camilla, muore a 9 anni sulla pista da sci e ora è polemica sulle regole

Il Sole 24Ore – Chi ha vinto e chi ha perso in 20 anni di euro. Al via la fatturazione elettronica obbligatoria per 2,8 milioni di italiani. Manovra, nel testo finale più tasse

Il Fatto Quotidiano - Conflitto d'interessi, 200 deputati non in regola, 'un mese per chiarire le informazioni sbagliate'

La Gazzetta dello Sport - Sané riapre la Premier, Liverpool battuto, City a -4. La Supercoppa a Gedda 'unisce' la politica e divide il mondo dello sport

Gazzettamatin.it - Rincaro autostrada, i sindaci della Valdigne 'la follia continua'

Aostasera.it – Traforo Monte Bianco, tornano i timori per una possibile chiusura

Aostaoggi.it - Decreto sicurezza, il sindaco di Aosta, 'creerà problemi ma le leggi vanno applicate'

Aostanews24.it - Caro autostrade, oggi incontro tra l'assessore Bertschy e la deputata Tripodi