OGGI venerdì 4 gennaio saint Euphrosine

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Venerdì 4 gennaio

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Domenica 6 gennaio

Cattedrale - ore 10.30

Pontificale per la Solennità dell'Epifania del Signore

Collegiata di Sant'Orso - ore 17.30

Celebrazione dei Vespri

Lunedì 7 gennaio

Saint-Oyen, Château Verdun - mattino

Incontro Presbiteri di recente ordinazione

Martedì 8 gennaio

Pianezza - mattino e pomeriggio

Assemblea della Conferenza Episcopale Piemonte-Valle d'Aosta

Venerdì 11 gennaio

Vescovado - mattino

Udienze

Sabato 12 gennaio

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Priorato di Saint-Pierre - ore 9.30

Incontro di formazione per Collaboratori dei Parroci

Domenica 13 gennaio

Casa di Riposo J.B. Festaz - ore 9.30

s. Messa e visita agli ospiti

Lunedì 14 - mercoledì 16 gennaio

Roma

Comitato per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Venerdì 18 gennaio

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienza

•Le Messager Valdotain venerdì 4 gennaio saint Euphrosine

La Chiesa celebra Santi ERMETE, AGGEO e CAIO, martiri in Mesia

Il Martirologio Romano fa menzione, al 31 dicembre, di Ermete, esorcista a Reziaria (l'attuale Arcer) in Mesia, e, al 4 gennaio, commemora il gruppo Ermete, Aggeo e Caio, indicando come luogo del loro martirio una Bononia (l’attuale Widdin), sempre in Mesia. Questo nome, però, ha ingenerato, nel secolo IX-X, nella Bologna d’Italia la persuasione che si trattasse di martiri locali, al punto da adottarli come patroni e da pretendere di possederne le reliquie nella chiesa di Santa Croce.

Non si può accertare, però, la fonte da cui il Baronio ha tratto la notizia del martirio di questi santi sotto l’imperatore Massimiano. Nel Martirologio Geronimiano si trova la menzione, al giorno 31 dicembre, di Gago a Bononia e di Ermete, l’esorcista, a Reziaria; nella stessa fonte, al 1° gennaio, ma senza indicazione geografica, vengono menzionati insieme Gago (o Gaio) ed Ermete e, finalmente, al 4 gennaio, a Bononia, i tre santi Ermete, Aggeo e Gaio. Se si ricorre al Martirologio Siriaco del secolo IV, al 30 kanun I (30 dicembre) viene menzionato solo, nella città di Bononia, l’esorcista Ermete. Si può concludere, quindi, che Ermete sia un unico personaggio e abbia sofferto il martirio a Bononia come Caio; non c’è da stupirsi che la devozione verso di lui si sia estesa alla vicina città di Reziaria.

Il sole sorge alle ore 8,10 e tramonta alle ore 16,44.