Domani sabato 5 gennaio saint Siméon

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Domenica 6 gennaio

Cattedrale - ore 10.30

Pontificale per la Solennità dell'Epifania del Signore

Collegiata di Sant'Orso - ore 17.30

Celebrazione dei Vespri

Lunedì 7 gennaio

Saint-Oyen, Château Verdun - mattino

Incontro Presbiteri di recente ordinazione

Martedì 8 gennaio

Pianezza - mattino e pomeriggio

Assemblea della Conferenza Episcopale Piemonte-Valle d'Aosta

Venerdì 11 gennaio

Vescovado - mattino

Udienze

Sabato 12 gennaio

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Priorato di Saint-Pierre - ore 9.30

Incontro di formazione per Collaboratori dei Parroci

Domenica 13 gennaio

Casa di Riposo J.B. Festaz - ore 9.30

s. Messa e visita agli ospiti

Lunedì 14 - mercoledì 16 gennaio

Roma

Comitato per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Venerdì 18 gennaio

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienza

•Le Messager Valdotain ricorda sabato 5 gennaio saint Siméon

La Chiesa celebra Sant' Edoardo III il Confessore Re d'Inghilterra

Normanno da parte di madre, nel primo periodo la sua vita, visse in esilio in Francia per sfuggire all'invasione danese. Incoronato re d'Inghilterra nel 1043, si trovò a far da mediatore, con grandi difficoltà ed insuccessi, fra i Normanni e i Sassoni. Per spirito di conciliazione, sposò Edith, la figlia colta e intelligente del suo principale avversario politico. Il matrimonio, nonostante inizialmente fosse stato dettato dalla ragion di Stato, fu caratterizzato da un profondo accordo. Mite e generoso, Edoardo lasciò una traccia indelebile nel popolo inglese che lo venerò non solo per alcuni saggi provvedimenti amministrativi ma, principalmente, per la sua bontà, per la carità verso coloro che avevano bisogno e per la santità della sua vita. A lui si deve la restaurazione del monastero di Westminster.

Il sole sorge alle ore 8,10 e tramonta alle ore 16,44.