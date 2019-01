Sindaci Valdigne protestano, 'rincaro autostrada Rav ennesima follia'

I sindaci dell’Unité des Communes Valdigne-Mont-Blanc (Courmayeur, Morgex, Pré-Saint-Didier, La Salle, La Thuile), ad un anno esatto dal precedente allarme lanciato a seguito del rincaro autostradale, si ritrovano con rammarico a dover prendere atto di una decisione che lascia amarezza e di conseguenza si ritrovano a manifestare la propria contrarietà all’ennesimo folle rincaro, del 6,32%, della tratta autostradale dell’A5 tra Aosta e il Traforo del Monte Bianco.

I Sindaci evidenziano una situazione assurda, che continua a peggiorare, con orecchie sorde alle lamentele del territorio. Ribadiscono per questo motivo alcune importanti riflessioni all’interno del dibattito complesso dei trasporti che continua a rappresentare un nervo scoperto tutto valdostano.

L’incremento della tariffa per l’anno in corso è da ritenere assolutamente inopportuno e dannoso per le comunità locali, per l’utenza, per tutto il sistema della Valdigne e non solo.

I Sindaci sottolineano, inoltre, le proprie forti preoccupazioni sul piano della sicurezza stradale, per il possibile incremento del traffico sulla SS26, per le conseguenze dell’indotto economico, oltre l’amarezza per la continua poca attenzione alle comunità locali e agli abitanti della Valle d’Aosta, in particolare per coloro che non sono in possesso del telepass, che non possono continuamente essere vessati per un servizio fondamentale come la mobilità.

E ancora, tale aumento penalizza, in un periodo economico già difficile per le famiglie, il traffico commerciale e turistico diretto verso la Valdigne.

Pur apprezzando lo sforzo per il mantenimento delle agevolazioni riconfermate per l’anno in corso da Rav, i Sindaci evidenziano come il tratto dell’Alta Valle rimanga uno dei più cari d’Italia, confermando un triste primato. Gli amministratori locali continueranno a portare avanti in tutte le sedi istituzionali e politiche queste criticità per dare voce ai problemi della Valdigne e trovare soluzioni rispettose e sostenibili per l’intera comunità e per il sistema valdostano.

Stefano Miserocchi, Sindaco di Courmayeur

Lorenzo Graziola, Sindaco di Morgex

Riccardo Bieller, Sindaco di Pré-Saint-Didier

Loris Salice, Sindaco di La Salle

Mathieu Ferraris, Sindaco di La Thuile