PAPA: Tutti responsabili del bene comune

«Non pensiamo che la politica sia riservata solo ai governanti», ma «tutti siamo responsabili della vita della “città”, del bene comune»; perché «la politica è buona nella misura in cui ognuno fa la sua parte al servizio della pace». Lo ha ribadito Papa Francesco all’Angelus recitato con i quarantamila fedeli presenti in piazza San Pietro a mezzogiorno del 1° gennaio, in occasione della giornata mondiale della pace.

Ricordandone l’istituzione da parte di Paolo VI, il Pontefice ha commentato il tema della cinquantaduesima edizione «La buona politica è al servizio della pace» e al termine della preghiera mariana ha incoraggiato i partecipanti alle tradizionali iniziative di impegno per la pace, svoltesi in varie parti del mondo. Poco prima il Papa aveva celebrato nella basilica Vaticana la messa per la solennità di Maria Santissima Madre di Dio, sottolineando che «la vita, senza stupore, diventa grigia, abitudinaria».

E così avviene per la fede e anche per la Chiesa, che «ha bisogno di rinnovare lo stupore di essere dimora del Dio vivente, Sposa del Signore, Madre che genera figli. Altrimenti, rischia di assomigliare a un bel museo del passato». Invece, ha osservato il Pontefice, «la Madonna porta nella Chiesa l’atmosfera di casa, di una casa abitata dal Dio della novità». Ecco allora l’esortazione ad accogliere «il mistero della Madre di Dio» lasciandosi «guardare, abbracciare, prendere per mano» da lei.

E soffermandosi in particolare sul primo di questi tre verbi, Francesco ha evidenziato come lo sguardo di Maria ricordi quanto per la fede sia «essenziale la tenerezza, che argina la tiepidezza». Da qui l’auspicio di una «Chiesa della tenerezza» dinanzi a quanti, e sono tanti, «oggi vogliono cancellare dal dizionario» questa parola.

Come di consueto, le celebrazioni in onore della Madre di Dio avevano avuto inizio la sera precedente sempre in basilica, con i primi vespri della solennità e il tradizionale canto del Te Deum di ringraziamento di fine d’anno presieduti dal Pontefice, il quale all’omelia ha denunciato «condizioni di schiavitù, indegne di persone umane» presenti pure a Roma. «Anche nella nostra città — ha detto — ci sono fratelli e sorelle che, per diversi motivi, si trovano in questo stato».

Parole suggellate dalla successiva visita all’ambulatorio Madre di Misericordia, aperto dall’Elemosineria apostolica sotto il colonnato del Bernini proprio per assistere i bisognosi.