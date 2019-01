Gressan: In diecimila a Pila per salutare il Nuovo Anno (FOTO GALLERIA)

La tradizionale Fiaccolata dei Maestri delle Scuole di Sci di Pila, infatti, ha visto una partecipazione davvero imponente, sono state infatti circa diecimila le persone che hanno assistito, domenica 30 dicembre 2018, alle coreografie disegnate con le fiaccole sulle nevi della Conca da parte degli oltre 200 maestri di sci, e che hanno visto il grandioso spettacolo pirotecnico/musicale che ha chiuso la manifestazione, iniziata nel tardo pomeriggio con i voli dimostrativi della mongolfiera e con i saluti e gli auguri per il 2019, nell’ordine portati dal Sindaco di Gressan, Michel Martinet, dal Presidente della Pila SpA, Davide Vuillermoz e dall’Assessore Regionale al Turismo, Laurent Viérin.

Soddisfatto della riuscita della manifestazione l’Assessore al Turismo del Comune di Gressan e Presidente dell’Espace di Pila, Stefano Porliod (nella foto): “Pila e il nostro territorio si confermano quali mete davvero amate dal pubblico, la partecipazione alla fiaccolata, anche quest’anno organizzata dall’Amministrazione Comunale di Gressan e dal Consorzio Turistico “L’Espace” di Pila è stata davvero imponente e, soprattutto, molto apprezzata, segno che, anche in questo caso, i nostri sforzi hanno colpito nel segno”.

Al termine della fiaccolata e dello spettacolo pirotecnico, giusto il tempo per assaporare una fetta di panettone, vin brulé e cioccolata, offerti ai partecipanti dalla Pro Loco di Gressan, e poi via, tutti a cena nelle stupende baite di Pila per festeggiare fino a tarda notte e, per il dopo cena, nei diversi Pub tra cocktail, musica e tanto divertimento, grazie anche all'impegno della Pila SpA che ha reso possibile il funzionamento, ad orario continuato, della Telecabina Aosta-Pila fino alle ore 23.