Maison Arché dove anziani e ragazzi possono socializzare

L’obiettivo è ambizioso, socialmente impegnativo e di grande umanità: raccogliere fondi per Maison Archè un progetto per la creazione di un centro diurno per ragazzi ed anziani e famiglie. “Un luogo – spiega il presidente Roberto Silvio Di Francesco, presidente dell’Associazione Archè VdA Onlus – di aggregazione e successivamente rendere il posto come una seconda casa sia e per i ragazzi le persone anziane che per le famiglie”.

“Come associazione – commenta con rammarico il presidente - abbiamo già contattato la Regione per una struttura in comodato dove dar gambe al progetto ma con nessun risultato; per questo facciamo affidamento sia sui privati che sul nuovo governo per poter realizzare la Maison Arche; tutto questo per arrivare dove la società non arriva”.

Dopo il primo appuntamento l’associazione organizzerà un corso di pizzica salentina e tarantella che si terrà presso la Cittadella dei Giovani tutti i venerdì alle 20,30 fino a marzo al termine del quale sarà organizzata una festa di tutti i partecipanti accompagnati da vari gruppi musicali del sud. Archè è nata con lo scopo di offrire un punto di riferimento per accogliere, accompagnare nella loro crescita umana, culturale e sociale i ragazzi e le loro famiglie, creando ed arricchendo relazioni con pratiche di buon vicinato, operando laddove il tessuto sociale è disgregato e poco dotato di riferimenti adulti significativi.

Archè è un’associazione di promozione sociale nata nel 2016 con sede ad Aosta in corso Lancieri di Aosta cell. 3776609272 e WhatsApp e-mail: info@archevda.it.