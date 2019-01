Vandali 'ambientali' in azione in un bosco tra Quart e Saint-Christophe

Un compatto elettrodomestico in plastica e metallo, un seggiolino da automobile e rottami vari. E' il campionario dell'ennesima discarica a cielo aperto individuata da escursionisti in un bosco lungo la strada tra le frazioni di La Montagne e Parleaz, in territorio tra Quart e Saint-Christophe.

Il materiale lasciato da ignoti 'vandali ambientali' deturpa l'ambiente naturale solo da pochi giorni, sparpagliato lungo un suggestivo sentiero che inizia dal ciglio di una strada asfaltata poco frequentata soprattutto nel periodo inverbale.

Non è la prima e non sarà purtroppo l'ultima volta che qualcuno, approfittando del fatto che questo luogo è piuttosto isolato, scarica nel bosco i propri rottami invece di portarli in discarica: ora ci si attende che, come già accaduto in passato, il Corpo forestale intervenga quanto prima per la rapida bonifica dell'area.