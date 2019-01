Mercoledì Veg: Mousse di cacao e more con frutti brinati

Proseguono i MercoledìVeg di Ortofruit Italia con le ricette tratte da ilGolosario.it di Paolo Massobrio.

La proposta di questa settimana è: Mousse di cacao e more con frutti brinati. Un'interpretazione delle more tradotte in un dessert al cucchiaio scenografico e goloso, perfetto da servire agli amici per chiudere il pasto con leggerezza. Ecco la ricetta!

Mousse di cacao e more con frutti brinati

Ingredienti

Per la mousse

500 g di mascarpone vegetale

3 cucchiaini di fecola di maranta

3 cucchiaini d'acqua

75 g di cacao amaro in polvere

100 g di zucchero semolato

Per la decorazione

200 g di more

300 dl di acqua

70 g + 150 g di zucchero semolato

foglie di menta q.b.

Preparazione

Preparate la mousse al cacao: sciogliete la fecola di maranta in 3 cucchiaini d'acqua, aggiungete 100g di zucchero e amalgamatelo al mascarpone vegetale aiutandovi con una spatola, unite poco alla volta il cacao setacciato. La mousse dovrà risultare solida e compatta.

Trasferitela in un sac-à-poche con bocchetta liscia.

In un bicchierino trasparente versate un primo strato con la mousse ed alternate con more a pezzetti fino al bordo. Mettete quindi in frigo a rassodare per un’ora e mezza.

Conservate lamponi e ribes per la decorazione finale, frullate invece gli altri frutti fino ad ottenere una salsa densa.

Brinate lamponi e ribes che avevate tenuto da parte. Peparate dapprima lo sciroppo facendo sciogliere in 300 dl di acqua 70 grammi di zucchero semolato. Cospargete i frutti con lo sciroppo e poi passateli nel restante zucchero semolato.

Decorate con la salsa ottenuta, la frutta brinata e le foglie di menta.