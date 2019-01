Courmayeur: Oltre 1,5 milioni di euro per cinque mesi di manifestazioni e promozione

Sport, Food, Intrattenimento e Tradizione sono i cardini sui quali ruota il grande inverno di Courmayeur per il quale sono stati impegnati oltre 620mila euro per l’organizzazione di manifestazione dal 1 gennaio al 31 maggio 2019. Con una seconda delibera la giunta a La Giunta, infatti ha approvato il progetto “Winter at its peak” proposto dal Centro Sevizi Courmayeur, la società in house dell’Amministrazione comunale.

“Il programma – precisa l’Assessore al Turismo, Ivan Parasacco - s’inserisce in linea di continuità con gli obiettivi della strategia turistica e con il piano di promozione e comunicazione”. Secondo l’assessore il progetto “punta sulla realizzazione di un palinsesto costante durante tutta la stagione, con la creazione di eventi di Sport, Food, Intrattenimento e Tradizione”. In una nota dell’ufficio stampa si legge che tra le principali attività inserite in programma figurano la Cena tra le stelle, il Cheese Market e i Food Market, City ski championship, EA7 Sport Tour e tutti gli eventi della tradizione.

Ad inizio aprile una 4 giorni di grande intrattenimento con il concerto di Alessandra Amoroso e l’Unlimited Festival realizzato in collaborazione con Chamonix. Il calendario degli eventi si concluderà il weekend del 25 maggio con l’arrivo del Giro D’Italia.

La Giunta ha anche approvato il progetto di attività di comunicazione e promozione fino a 31 maggio prossimo per un importo complessivo di poco inferiore al milione di euro sempre gestite Centro Servizi Courmayeur srl (CSC).

“L’attività di comunicazione – evidenzia l’Assessore al Turismo, Ivan Parasacco - partendo dalla struttura strategica realizzata da Interbrand, viene aggiornata con l'obiettivo di risultare più rispondente alle attuali esigenze di sviluppo di località. Vengono identificati target specifici di comunicazione e azioni atte a massimizzare il ritorno sull'investimento”.