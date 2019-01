Charvensod: Festeggiati i nati 2018 e i nuovi elettori

Ai diciottenni sono stati consegnati anche il libro Gène e gli altri di Giancarlo Telloli, che racconta la storia del più giovane soldato di Charvensod caduto al fronte nella Grande Guerra, e il dvd La Reconstitution, scritto e interpretato dai Digourdì per ricordare ricostituzione del Comune. Libro e dvd sono simboli dell’impegno nella comunità e per la comunità ed è l’invito che il sindaco ha rivolto ai neo maggiorenni.

I coscritti presenti erano: Alessio Bernardo Ciddio, Corinna Caregaro, Davide Collalto, Roger Comé, Alessandro Garetta, Celine Girod, Marlène Jorrioz, Brenn Lucianaz, Amedée Quendoz e Francesca Seghesio.

Il benvenuto ai nuovi nati è stato dato con la consegna del box bebé, sul modello di quanto avviene nei paesi nordici. L’assessore Francesca Lucianaz ha illustrato il contenuto. Nella confezione, oltre a prodotti per neonati, oggetti aggiunti dalle associazioni locali: ognuna ha regalato un oggetto che la identifica come invito per essere, un domani, parte attiva nella vita comunitaria. È stata inoltre donata la puetta, come segno di solidarietà verso i bambini meno fortunati.

Questi i nuovi nati presenti: Gemma Bollon, André Guglielmino, Tommaso Ioppolo, Naike Chabod, Killy Chabod, Federico Mangiardi, Daniel Boccadelli Real, Riccardo Trèves, Federico Trèves, Victoria Prevedini, Greta Gallo e Lohan Radaele.