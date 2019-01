Guasto a funivia Chamois, 350 persone bloccate in paese - AGGIORNAMENTI

Aggiornamento ore 18,35

La funivia ha ripreso a funzionare, anche se lentamente, e alcune persone stanno già scendendo a valle verso la stazione di arrivo a Buisson. E' possibile che entro le 19,30 la situazione torni alla normalità con la piena funzionalità dell'impianto.

Il fatto

A causa di un guasto della funivia Buisson-Chamois, circa 350 persone, in massima parte turisti, non possono al momento scendere a valle dalla stazione di Chamois, che è l'unico comune valdostano non raggiungibile attraverso strade aperte al traffico di veicoli.



Tutti sono in paese: nessuna persona era infatti a bordo delle cabine al momento del blocco. "Siamo al lavoro per far ripartire l'impianto prima possibile" ha assicurato il sindaco, Remo Ducly.