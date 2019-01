Sorbara ‘Sgravio Irap potrà attrarre nuove aziende in Valle’

“Se le imprese sono consapevoli di avere un governo attento alle loro difficoltà, riprendono fiducia e ricominciano a investire”. Ne è convinto il Consigliere regionale, Marco Sorbara (Uv), presidente della Commissione Sviluppo Economico, che ha commentato i taglio dell’Osap previsto in bilancio.

“Lo sgravio – ha aggiunto - potrà avere un effetto attrattivo sia per le nostre aziende sia per quelle da fuori Valle e per questo è una scelta che va nella direzione giusta per creare occupazione”. Sorbara ha poi sottolineato che per le politiche del lavoro si deve ragionale “nel lungo termine e noi vogliamo dare un forte segnale, con scelte forti che cambiano l'approccio dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione”.

E poi un riferimento agli Enti locali “che hanno bisogno di risposte, in particolare sulla grossa difficoltà che hanno in questo momento e che è quella del personale”.