Pont-Saint-Martin: Tari ridotta a chi dona ai più poveri

Riduzione della Tari (tassa sui rifiuti) a chi fa beneficenza verso i meno abbienti, evitando nel contempo lo spreco alimentare.

Lo ha deciso il Consiglio comunale di Pont-Saint-Martin su proposta del vicesindaco, Fabio Badery, approvando la modifica al regolamento della Tari e recependo la norma nazionale che prevede per le “utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari", e che a titolo gratuito "cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l’alimentazione animale” l’applicazione di “un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione”.

Dunque commercianti, esercenti, artigiani e ristoratori di Pont-Saint-Martin potranno ricevere un rimborso della quota variabile della Tari a fronte di una donazione ad associazioni senza scopo di lucro di derrate alimentari, nella misura di un quantitativo superiore ai 50 chili in almeno due occasioni nell'arco di 12 mesi. Attestato tale passaggio, il Comune potrà rimborsare la riduzione di imposta direttamente con accredito sul conto corrente del donante.