Verres: Tutto pronto per l'arrivo della Befana

L'appuntamento è previsto per domenica 6 gennaio alle ore 10 in piazza Chanoux nel centro di Verres dove l'associazione Creare Creando in collaborazione ha organizzato la quarta edizione di "Arriva la Befana a Verrès". Per la verità sono attese tante Befane che si incontreranno per alleggerirsi l'impegno di distribuire dolcetti ai bambini.

Nella più pura tradizione popolare la befana, scende nelle case attraverso le cappe dei camini, che simbolicamente raffigurano un punto di comunicazione tra la terra e il cielo e distribuisce due tipi di doni:quelli buoni che sono il presagio di buone novità della stagione che verrà e il carbone, che, invece, è il residuo del passato.

"La Befana ha portato un po’ di carbone perché siete stati un po’ cattivi, però, ha portato anche i dolci perché dovete essere buoni": erano queste le frasi che accompagnavano la mattina l’apertura delle calze dove, immancabilmente tra dolci, e fichi secchi, trovavano posto, oltre al carbone, anche cipolle, castagne, patate, mele, noci, noccioli e altri prodotti della terra.