Nella notte di Capodanno 41 persone al Pronto Soccorso di Aosta

Se non fosse per le due vittime di altrettante aggressioni (ennesime risse che hanno concluso un dicembre 'caldo' in tutti i sensi) su cui indagano ora le Forze dell'ordine, il lavoro del Pronto soccorso dell'ospedale di Aosta svolto nella notte di Capodanno potrebbe essere definito piuttosto ordinario. Ad ogni modo non si è trattato di episodi gravi: lividi, escoriazioni e qualche occhio nero ma dopo essere stati medicati entrambi sono stati dimessi.

Dalla mezzanotte alle 8 di questa mattina tante le chiamate (130) alla Centrale unica del soccorso e 41 i pazienti presi in carico dal servizio di pronto intervento, ma solo cinque e tutti maggiorenni gli ubriachi per troppi brindisi che hanno dovuto ricorrere a cure mediche; poi interventi per malesseri e contusioni varie (non necessariamente legati ai festeggiamenti) e soprattutto nessun ferito per lo scoppio di petardi o fuochi di artificio né in incidenti stradali.