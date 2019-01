Aosta: Al Cral il veglione dei ricchi di spirito con tanta voglia di socializzare (FOTO GALLERIA)

Più di 70 persone hanno scelto il cenone di Capodanno organizzato al Cral Cogne di Aosta alle quali si devono circa 150 persone che hanno deciso di brindare al nuovo anno. Cena da buongustai con gli immancabili cotechino e lenticchie e a mezzanotte panettone e spumante per tutti. Ad animare la super serata da dj Tasso e dj Francesco che hanno proposto musica degli anni ’70 ‘80 ’90 in una sala e l’Orchestra Arizona in una seconda sala dove a farla da padrona è stato l’inossidabile e intramontabile ballo liscio.

Una gran festa riservata ai ricchi di spirito con tanta voglia di socializzare che hanno trovato nel neo assessore ai servizi sociali di Aosta, Luca Girasole, un interlocutore sempre disponibile e concreto.

“Di tanta attenzione ai fili d’argento – dice l’Assessore Girasole che coglie l’occasione per augurare a tutti gli aostani un sereno 2019 – un ringraziamento particolare va indubbiamente alle tre cooperative della coprogettazione: l'Esprit a l'envers, Leone rosso e la Sorgente, unitamente agli uffici dell'assessorato politiche sociali del comune di Aosta per aver organizzato tutto splendidamente, nei minimi dettagli”

La Fine e Inizio Anno al CRal Cogne è stato, come sottolinea ancora Luca Girasole, “è stato il giusto epilogo per un 2018 che come coprogettazione ci ha visto mantenere altissima l'attenzione nei confronti dei nostri anziani, per i quali, da agosto, abbiamo deciso di realizzare dei calendari di eventi trimestrali, basati sul motto ‘Non lasciamoli mai soli’, con l'obiettivo di prevedere almeno un evento per ogni giorno”. Il tutto perché Girasole e lè convinto che “i nostri anziani sono una risorsa importante, da sostenere sempre e comunque”.